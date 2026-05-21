DOF recupera caminhonete furtada em Eldorado após perseguição em Iguatemi

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram, nesta quarta-feira (20), uma caminhonete GM S10 furtada no sábado (16), em Eldorado. A ação aconteceu na MS-180, próximo à entrada de Iguatemi. Um homem, de 23 anos foi preso em flagrante.

Os militares realizavam policiamento pela rodovia quando avistaram duas caminhonetes, uma VW Amarok e uma GM S10, ambas equipadas com antenas Starlink, saindo de uma estrada vicinal. Ao perceberem a presença policial, os condutores fugiram sentido Japorã.

Durante acompanhamento, o motorista da S10 foi interceptado. Em checagem, os policiais constataram que a caminhonete utilizava placas falsas e possuía registro de furto.

O autor afirmou que pegou o veículo na cidade de Eldorado e o levaria até Mundo Novo, onde a caminhonete seria utilizada no transporte de drogas.

O homem e o veículo recuperado foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Fonte: No Olhar MS