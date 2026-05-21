Paraguai alerta contra quatro medicamentos falsos para emagrecer; saiba como consultar

A Direção Nacional de Vigilância Sanitária do Paraguai (Dinavisa) emitiu um alerta sanitário nesta quarta-feira (20) sobre quatro medicamentos à base de tirzepatida comercializados irregularmente no país.

Os produtos costumam ser procurados por brasileiros que viajam até cidades de fronteira, como Ciudad del Este, em busca de tratamentos para emagrecimento.

De acordo com o órgão paraguaio, os medicamentos não possuem autorização para venda no território nacional e podem representar riscos à saúde dos consumidores.

A Dinavisa orientou a população a não adquirir nem utilizar os produtos identificados como “Veltrane – Tirzepatide”, “Thera – Tirzepatide”, “Tirzepatide Injection” e “Tirzegen”, especialmente quando comercializados pela internet, redes sociais ou canais não autorizados.

Segundo o comunicado, os itens não possuem registro sanitário e podem conter ingredientes não declarados ou substâncias consideradas perigosas.

“Esses produtos carecem de registro sanitário e podem conter ingredientes não declarados ou substâncias perigosas para a saúde, com graves efeitos adversos, pois sua composição, origem e condições de fabricação são desconhecidas”, informou a Dinavisa.

O órgão também recomenda que consumidores verifiquem sempre se medicamentos e tratamentos possuem autorização sanitária válida antes da compra. A informação costuma estar disponível nas embalagens dos produtos.

Além disso, a Dinavisa mantém uma plataforma oficial para consulta da autenticidade dos registros sanitários e disponibiliza orientações adicionais na página de alertas sanitários da instituição.

(Com informações do site H2Foz e Dinavisa/Obemdito)