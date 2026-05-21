PRF realiza musical e teatro de fantoches em Guaíra para celebrar o Maio Amarelo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu em Guaíra (PR), nesta quarta-feira (20), uma ação especial do Projeto Educar PRF. O evento faz parte das atividades do movimento Maio Amarelo, mês dedicado mundialmente à conscientização e redução de acidentes no trânsito.

Realizado na Associação Cultural e Esportiva de Guaíra (ACEG), o encontro focou na educação de trânsito para crianças da rede pública de ensino, utilizando a arte e a interatividade como ferramentas de transformação social e cidadania.

Entre as principais atrações, o destaque ficou por conta do Teatro de Fantoches, que ensinou regras de segurança viária de forma leve e interativa.

O público infantil também conferiu a estreia do primeiro musical do projeto, intitulado “As Fantásticas Histórias de Joaquim”, que utiliza canções e narrativas lúdicas para fixar o conceito de que escolhas conscientes no trânsito salvam vidas.

Com essa iniciativa, o Educar PRF reafirma a importância de plantar a semente da segurança viária ainda na infância, formando futuros motoristas e pedestres mais responsáveis.

Durante o evento, a PRF também destacou a vertente social da instituição com o lançamento da campanha “Adote uma Criança neste Inverno”, realizada em parceria com o Sest Senat.

O objetivo é arrecadar agasalhos, calçados e cobertores para crianças em situação de vulnerabilidade em todo o estado do Paraná. As doações podem ser entregues pela comunidade em qualquer posto físico da PRF ou nas unidades do Sest Senat até o dia 19 de junho.

Com informações: Ponto da Notícia