quinta-feira,
21/05/2026
Mais
    InícioNotíciasCidadesPRF realiza musical e teatro de fantoches em Guaíra para celebrar o...
    DestaqueNotíciasCidadesGuaíraPolítica

    PRF realiza musical e teatro de fantoches em Guaíra para celebrar o Maio Amarelo

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    A Polícia Rodoviária Federal (PRF) promoveu em Guaíra (PR), nesta quarta-feira (20), uma ação especial do Projeto Educar PRF. O evento faz parte das atividades do movimento Maio Amarelo, mês dedicado mundialmente à conscientização e redução de acidentes no trânsito.
    Realizado na Associação Cultural e Esportiva de Guaíra (ACEG), o encontro focou na educação de trânsito para crianças da rede pública de ensino, utilizando a arte e a interatividade como ferramentas de transformação social e cidadania.
    Entre as principais atrações, o destaque ficou por conta do Teatro de Fantoches, que ensinou regras de segurança viária de forma leve e interativa.
    O público infantil também conferiu a estreia do primeiro musical do projeto, intitulado “As Fantásticas Histórias de Joaquim”, que utiliza canções e narrativas lúdicas para fixar o conceito de que escolhas conscientes no trânsito salvam vidas.
    Com essa iniciativa, o Educar PRF reafirma a importância de plantar a semente da segurança viária ainda na infância, formando futuros motoristas e pedestres mais responsáveis.
    Durante o evento, a PRF também destacou a vertente social da instituição com o lançamento da campanha “Adote uma Criança neste Inverno”, realizada em parceria com o Sest Senat.
    O objetivo é arrecadar agasalhos, calçados e cobertores para crianças em situação de vulnerabilidade em todo o estado do Paraná. As doações podem ser entregues pela comunidade em qualquer posto físico da PRF ou nas unidades do Sest Senat até o dia 19 de junho.
    Com informações: Ponto da Notícia
    Artigo anterior
    DOF recupera caminhonete furtada em Eldorado após perseguição em Iguatemi
    Próximo artigo
    Helicóptero bate em torre de alta tensão, cai em área de mata e pega fogo; piloto morreu carbonizado

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: