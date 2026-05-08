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    PF e BPFRON apreendem barco com agrotóxicos paraguaios e prendem suspeito em Guaíra

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Uma ação integrada entre a Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON) resultou na apreensão de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai e na prisão de um homem na noite de quinta-feira (7), em Guaíra. A ocorrência foi registrada na região da Água Verde, nas proximidades do Porto de Pesca 54.
    Segundo as informações divulgadas pelas forças policiais, equipes do NEPOM da Polícia Federal e do BPFRON realizavam patrulhamento de rotina por volta das 18h30, quando perceberam dois indivíduos retirando volumes de uma embarcação atracada e transportando a carga para uma área de mata fechada.
    Como a região é frequentemente utilizada para práticas de contrabando, os policiais se aproximaram para realizar a abordagem. Durante a ação, um dos suspeitos fugiu pela mata e não foi localizado. O outro homem acabou detido no local.
    Conforme o relato policial, o abordado informou que havia buscado os volumes de agrotóxicos no Paraguai utilizando a embarcação. O barco, equipado com um motor Yamaha 20 HP, transportava seis volumes de produtos de origem estrangeira.
    Ao todo, foram apreendidos 50 quilos de Benzoato de Emamectina e 150 quilos de Tiametoxam, ambos de procedência paraguaia. Todo o material apreendido, juntamente com o suspeito preso, foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra para os procedimentos cabíveis.
    De acordo com as forças de segurança, o prejuízo estimado ao crime organizado da região é de aproximadamente R$ 433,4 mil.
    Fonte: Ponto da Notícia
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