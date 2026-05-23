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    PM cumpre mandado de prisão em Mundo Novo, ms

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Mundo Novo(MS)- Um homem de 67 anos, morador em Mundo Novo, foi preso na noite de sábado (23,) por uma equipe da Polícia Militar, que durante atendimento a uma situação de desentendimento entre a esposa dele e outra mulher, localizou um mandado de prisão contra o idoso.

    Quando o militar responsável pela elaboração da Ocorrência, inseriu o nome dele, como testemunha na situação, o sistema apontou a existência de um mandado de prisão expedido pela Comarca de Sete Quedas (MS), por violência doméstica, ocorrido em 2017.

    Ele então foi conduzido à Delegacia de Polícia, para os procedimentos cabíveis.

    Com informações Polícia Militar de Mundo Novo, ms

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