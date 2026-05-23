Guaíra – Nova estrutura do MAPA fortalece fiscalização no Porto Internacional Sete Quedas

O Município de Guaíra, por meio da Diretoria de Administração da Secretaria Municipal de Administração, realizou nesta quinta-feira (21 de maio) a entrega simbólica da nova estrutura destinada ao funcionamento da equipe do Ministério da Agricultura e Pecuária — MAPA, no Porto Internacional Sete Quedas, espaço estratégico para as atividades de inspeção fitossanitária e controle de qualidade dos produtos agropecuários que ingressam no Brasil pela fronteira.

A obra recebeu investimento aproximado de R$ 600 mil e contemplou reforma e ampliação da edificação, com adequações estruturais, novas instalações administrativas, sala específica para coleta e análise de amostras, melhorias em acessibilidade, infraestrutura elétrica, hidrossanitária e de dados, além de cobertura e áreas de apoio destinadas ao pleno funcionamento das atividades operacionais. O memorial técnico da obra também destaca que a estrutura recebeu adequações voltadas à acessibilidade, instalação de nova passarela coberta, melhorias em esquadrias, cobertura metálica, áreas de circulação, revestimentos, sistemas de iluminação e espaços específicos para atendimento operacional e administrativo.

A nova edificação já está em funcionamento e abriga a equipe local de auditores do Ministério da Agricultura, composta por Samir Atihe e Charles Weirich, além do setor administrativo conduzido por Clédio Sganderla. Semanalmente, o trabalho recebe reforço de outros dois servidores que atuam em sistema de revezamento na força-tarefa de inspeção. Nesta semana, a equipe conta com José Vlaterlins e Alírio Lima.

Durante visita ao local, o chefe regional do MAPA, Adinan Galina, destacou a importância da nova estrutura para o desempenho das atividades realizadas diariamente no porto internacional. Segundo ele, a antiga estrutura apresentava limitações que impactavam diretamente os serviços, especialmente em dias de chuva, situação que comprometia a continuidade das inspeções.

Com o novo prédio, a realidade operacional mudou completamente. O espaço conta com sala ampla para os auditores, iluminação adequada e grande área envidraçada, característica que permite ampla visualização do tráfego de caminhões e acompanhamento das inspeções realizadas no local. A estrutura também possui ambiente específico para armazenamento e análise das amostras coletadas durante os procedimentos de fiscalização.

O projeto arquitetônico foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Planejamento, sob responsabilidade da engenheira Fernanda Rogeria Bialeski Figueira, a partir das necessidades apresentadas pelos próprios servidores que atuam diariamente no porto. A proposta priorizou funcionalidade, eficiência operacional e melhores condições de trabalho para as equipes responsáveis pelas inspeções sanitárias e fitossanitárias.

O Porto Internacional Sete Quedas possui um dos maiores fluxos operacionais do país. Apenas no setor de importação, o serviço de coleta e inspeção sanitária atende cerca de 150 caminhões por dia, volume relacionado à entrada de produtos agropecuários no território brasileiro. Além disso, aproximadamente 200 caminhões de exportação passam diariamente pelo complexo portuário.

O secretário municipal de Administração explicou que toda carga importada segue um fluxo rigoroso de fiscalização. O primeiro procedimento ocorre justamente na nova estrutura do MAPA, onde são realizadas inspeções fitossanitárias e análises de qualidade. Na sequência, os veículos seguem para o scanner da Receita Federal e posteriormente permanecem no pátio até a liberação documental definitiva para continuidade do transporte em território nacional.

Durante a entrega oficial da estrutura ao chefe regional do MAPA, o prefeito Gileade Osti ressaltou a relevância estratégica do Porto Internacional Sete Quedas não apenas para Guaíra, mas para toda a logística brasileira. O prefeito também reforçou o compromisso do Município de Guaíra com investimentos voltados à melhoria das estruturas públicas utilizadas pelos servidores, medida que contribui para mais dignidade nas condições de trabalho e maior celeridade nos processos realizados diariamente no local.

Portal Guaíra via Assessoria