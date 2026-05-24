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    PM prende ladrão de fios em Mundo Novo, ms

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Mundo Novo (MS) – Policiais Militares lotados na Companhia da Polícia Militar de Mundo Novo, efetuaram no final da manhã de sábado (23), no Bairro Copagril, em flagrante delito, a prisão de um homem de 37 anos, no momento em que ele saia da residência, em que acabará de furtar a fiação elétrica do imóvel.
    Morador do Bairro Fleck e com dezenas de registros policiais devido a prática de delitos diversos, tais como roubo, lesão corporal, dano e furto, ele, que é usuário de drogas, trazia ainda consigo, uma pequena quantidade de maconha.
    Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia, para as demais providências.
    Informações Polícia Militar de Mundo Novo, ms
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