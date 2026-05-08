Guarda Municipal apreende ampolas de ‘Mounjaro’ no terminal rodoviário de Guaíra

A Guarda Municipal de Guaíra apreendeu 10 ampolas do medicamento Tizerpatida, conhecido comercialmente como “Mounjaro”, durante uma abordagem realizada na tarde de quinta-feira (7) no terminal rodoviário da cidade.

Segundo as informações divulgadas, a equipe recebeu uma denúncia indicando que um homem estaria vindo de Salto del Guairá, no Paraguai, transportando possíveis materiais ilícitos. Com base nas características repassadas, os agentes localizaram o suspeito no terminal rodoviário. Conforme o registro, ele demonstrou nervosismo ao perceber a presença da guarnição.

Durante a averiguação das bagagens, os guardas encontraram diversos perfumes adquiridos no Paraguai e, em uma das malas, um invólucro contendo as 10 ampolas do medicamento utilizado para emagrecimento. Mounjaro

Ainda conforme as informações levantadas no local, o homem seria morador do estado de São Paulo e estaria atualmente em Maringá, onde reside sua mãe. Ele relatou aos agentes que viajou ao Paraguai para realizar compras e que receberia R$ 1 mil para transportar as ampolas até Maringá.

A mercadoria foi apreendida e encaminhada à Receita Federal para os procedimentos cabíveis.

Fonte: Ponto da Notícia