DOF apreende carga milionária de cigarros contrabandeados em Mundo Novo

Os materiais apreendidos, avaliados em aproximadamente R$ 2,6 milhões, foram encaminhados à Receita Federal de Mundo Novo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta terça-feira (6), em Mundo Novo, aproximadamente 50 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai. Na ação, um caminhão Mercedes-Benz também foi apreendido.

Os militares realizavam patrulhamento pela BR-163 quando receberam denúncia de contrandistas na região. Durante diligências, os policiais localizaram uma borracharia com aparência de abandono, às margens da rodovia, com o portão parcialmente aberto. Do lado externo do imóvel, já era possível visualizar diversas caixas de cigarros.

Em vistoria no barracão, os militares encontraram grande quantidade de cigarros contrabandeados armazenados no local, além de um caminhão Mercedes-Benz carregado com o material ilícito. Buscas foram realizadas nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado.

A ação ocorreu no âmbito da Operação Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Fonte: Líder News