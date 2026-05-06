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    Motorista de aplicativo é preso com mais de 90 quilos de maconha em Marechal Rondon

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    Um motorista de aplicativo, de 27 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (5), transportando mais de 90 quilos de maconha pela BR-163, em Marechal Cândido Rondon.
    A abordagem ocorreu por volta das 16h20, durante fiscalização da PRF na rodovia. Conforme as informações divulgadas, os policiais abordaram um Volkswagen Gol branco que realizava transporte por aplicativo.
    Durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha escondidos sob cobertas, espalhados pelos bancos e também no porta-malas. Ao todo, foram apreendidos 90,3 quilos da droga.
    O condutor, morador de Videira (SC), relatou aos policiais que pegou o entorpecente no Mato Grosso do Sul e faria o transporte até a cidade de Treze Tílias (SC).
    O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.
    Ainda nesta terça-feira, a PRF também realizou outra apreensão de drogas na região de fronteira. Em Icaraíma, um motorista de aplicativo foi detido transportando 34 quilos de skunk em um Volkswagen Gol vermelho. Segundo a corporação, a droga sairia do Mato Grosso do Sul com destino a Curitiba.
    Com informações Ponto da Notícia
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