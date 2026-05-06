Motorista de aplicativo é preso com mais de 90 quilos de maconha em Marechal Rondon

Um motorista de aplicativo, de 27 anos, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na tarde desta terça-feira (5), transportando mais de 90 quilos de maconha pela BR-163, em Marechal Cândido Rondon.

A abordagem ocorreu por volta das 16h20, durante fiscalização da PRF na rodovia. Conforme as informações divulgadas, os policiais abordaram um Volkswagen Gol branco que realizava transporte por aplicativo.

Durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha escondidos sob cobertas, espalhados pelos bancos e também no porta-malas. Ao todo, foram apreendidos 90,3 quilos da droga.

O condutor, morador de Videira (SC), relatou aos policiais que pegou o entorpecente no Mato Grosso do Sul e faria o transporte até a cidade de Treze Tílias (SC).

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Ainda nesta terça-feira, a PRF também realizou outra apreensão de drogas na região de fronteira. Em Icaraíma, um motorista de aplicativo foi detido transportando 34 quilos de skunk em um Volkswagen Gol vermelho. Segundo a corporação, a droga sairia do Mato Grosso do Sul com destino a Curitiba.

Com informações Ponto da Notícia