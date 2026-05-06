JAPORÃ recebe Certificado no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

O município de Japorã recebeu, nesta terça-feira (05/05), o certificado de participação no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), em evento realizado na sede do Sebrae/MS, em Campo Grande.
Pela primeira vez na história, o município passa a figurar no mapa do desenvolvimento regional e estadual. “É um marco significativo para Japorã e para a gestão que estamos desenvolvendo”, destacou o prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias).
O certificado representa:
Validação da Gestão Pública – com projetos realizados entre junho de 2024 e novembro de 2025 voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios e modernização administrativa.
Reconhecimento de Boas Práticas – com ações como o incentivo ao empreendedorismo em comunidades indígenas e o fortalecimento da Sala do Empreendedor.
Fortalecimento de Parcerias – consolidando a aliança com o Sebrae/MS para atrair investimentos, consultorias e capacitações.
Entre os benefícios, o prefeito destaca a visibilidade para novos investimentos, o intercâmbio de boas práticas, o compromisso com a inclusão socioprodutiva e o estímulo aos servidores públicos.
Japorã foi um dos 26 municípios sul-mato-grossenses avaliados, atendendo critérios de inovação e impacto social. Os projetos agora passam a integrar o banco de dados nacional do Sebrae.
“Pela primeira vez vemos o nome de Japorã no mapa do desenvolvimento. É um marco da nossa gestão”, comemorou Malaquias.
A comitiva contou com o presidente da Câmara, Gabriel Klasmann, os vereadores Dorival Velasquez e Jaclison Lopes, a 1ª dama Ivoni Maciel Rosa (secretária de Saúde), Sidinei Lobo de Souza (Ney Lobo) e Edival de Paula.
“Estamos dando mais um passo decisivo para transformar a realidade econômica do município”, finalizou o prefeito.