JAPORÃ recebe Certificado no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora

O município de Japorã recebeu, nesta terça-feira (05/05), o certificado de participação no Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE), em evento realizado na sede do Sebrae/MS, em Campo Grande.

Pela primeira vez na história, o município passa a figurar no mapa do desenvolvimento regional e estadual. “É um marco significativo para Japorã e para a gestão que estamos desenvolvendo”, destacou o prefeito Vitor da Cunha Rosa (Malaquias).

O certificado representa:

Validação da Gestão Pública – com projetos realizados entre junho de 2024 e novembro de 2025 voltados ao fortalecimento dos pequenos negócios e modernização administrativa.

Reconhecimento de Boas Práticas – com ações como o incentivo ao empreendedorismo em comunidades indígenas e o fortalecimento da Sala do Empreendedor.

Fortalecimento de Parcerias – consolidando a aliança com o Sebrae/MS para atrair investimentos, consultorias e capacitações.