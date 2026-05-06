DOF recupera caminhonete furtada carregada com 1,6 tonelada de maconha em Mundo Novo

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta terça-feira (5), em Mundo Novo, 1.600 quilos de maconha que eram transportados em uma caminhonete Toyota Hilux furtada no estado de Santa Catarina.

Os militares realizavam bloqueio policial na MS-386, próximo à BR-163, zona rural do município, quando deram ordem de parada ao condutor do automóvel. O motorista desobedeceu e tentou fugir em alta velocidade.

Após acompanhamento tático, o veículo foi abandonado em meio a uma plantação. Os policiais realizaram buscas nas imediações, porém nenhum suspeito foi localizado.

Durante vistoria no interior da caminhonete, os militares encontraram diversos fardos de maconha. Em checagem aos agregados do veículo, foi constatado que as placas eram falsas e que a caminhonete possuía registro de furto em janeiro deste ano, na cidade de São Francisco do Sul (SC).

A droga e o veículo recuperado foram encaminhados à Defron (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira), em Dourados. O prejuízo estimado ao crime foi de aproximadamente R$ 3,3 milhões.

A ação ocorreu no âmbito da Operação Protetor MS, parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Com informações Olhar no MS