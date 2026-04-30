EPIDEMIA mata mais uma pessoa em Dourados com Chikungunya; 9º óbito

COE da Prefeitura confirma oitava morte de indígena por Chikungunya no município

O Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE), criado pela Prefeitura de Dourados para coordenar o enfrentamento à epidemia de Chikungunya na Reserva Indígena e o avanço da doença no perímetro urbano do município, confirmou nesta quinta-feira (30) a nona morte em decorrência de complicações da doença e alertou a população para a importância de todos entrarem nessa guerra contra o mosquito Aedes aegypti. “Infelizmente, mais uma vítima dessa grave doença e ainda assim muita gente está relativizando o problema, não estão levando essa epidemia a sério”, lamentou o secretário municipal de Saúde, Márcio Figueiredo, que é coordenador-geral do COE.

A nona vítima da Chikungunya é indígena, tinha 29 anos de idade, era residente na Aldeia Bororó e começou a apresentar os primeiros sintomas da doença 19 de abril e faleceu no dia 25 de abril, no Hospital da Vida. Com mais essa morte confirmada, sobe para 9 o número de óbitos pela doença em Dourados, sendo que 8 deles eram indígenas.

A primeira morte foi um indígena de 69 anos, que faleceu no dia 25 de fevereiro; a segunda também foi um indígena de 73 anos, que morreu no dia 9 de março; a terceira, um bebê indígena de apenas 3 meses de vida que faleceu no dia 10 de março; a quarta, também indígena de 60 anos que faleceu no 12 de março; a quinta, outro indígena de 77 anos, que foi a óbito no dia 14 de março; a sexta, outro bebê indígena de apenas 1 mês de vida que foi a óbito no dia 24 de março; a sétima, também indígena de 55 anos que faleceu no dia 3 de abril; a oitava, um paciente negro, de 63 anos, que faleceu no dia 13 de abril e a nona o paciente indígena, confirmado nesta quinta-feira.

O Informe Epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (30) aponta que Dourados tem hoje 35 pacientes internados com Chikungunya, sendo 2 no Hospital Porta da Esperança (Missão Caiuá), 20 no Hospital Universitário HU-UFGD, 3 no Hospital Cassems, 4 no Hospital Regional, 3 no Hospital da Vida e 3 no Hospital Evangélico Mackenzie. Em números gerais, o município registrou 7.371 notificações para Chikungunya, com 5.271 casos prováveis, 2.755 casos confirmados, 2.100 casos descartados, 2.516 casos em investigação.

A situação epidemiológica nas Aldeias Bororó e Jaguapiru aponta para 3.113 notificações para Chikungunya, com 2.474 casos prováveis, 1.759 casos confirmados, 636 casos descartados, 715 casos em investigação. “A situação continua muito grave e as pessoas precisam entender que combater os focos do mosquito Aedes aegypti não é obrigação exclusiva da prefeitura e sim de toda população”, enfatiza Marcio Figueiredo. “Somente com esforços conjuntos, acabando com todos os pontos de água parada, mantendo os quintais limpos e recolhendo o lixo de forma correta, vamos vencer a guerra contra esse mosquito”, finaliza.

Fonte: Panorama do MS