Japorã completa 34 anos hoje; município conquista duas agroindústrias

Roney Minella/Assessoria de Comunicação –

O município de Japorã, localizado no extremo sul de Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai, completa hoje 34 anos. Criado em 30 de abril de 1992 pela Lei nº 1.266, foi desmembrado de Mundo Novo. O município emancipou-se oficialmente em 1º de janeiro de 1993, com raízes no povoamento iniciado na década de 1950 por famílias em busca de terras.

Tudo isso faz parte do breve histórico, porém, a maior realização de toda a história visando o desenvolvimento do município está começando agora através do processo de agroindustrialização.

“Tínhamos um sonho, de ver indústrias se instalando em nossa cidade. De ajudar a gerar empregos formais, com carteira assinada. Este momento chegou. Finalmente, após muita luta, participação de várias pessoas, dentre elas o ex-prefeito Paulo Franjotti, os vereadores da gestão passada e os atuais, colaboradores da prefeitura e envolvimento da Associação Comercial, duas empresas vão se instalar em Japorã. É um marco extraordinário. Este é o maior presente que poderíamos dar a toda população japoraense”, afirma o prefeito Vitor Malaquias.

Para garantir a instalação das duas primeiras agroindústrias, o Governo de Japorã investiu na aquisição de uma área rural. Como forma de incentivo aos empreendimentos, fez a doação de áreas com entregas de escrituras definitivas. Ao mesmo tempo, a Administração liderada pelo prefeito Vitor Malaquias, com o apoio de todos os vereadores, e articulação política de deputados, fez gestões junto ao Governo do Estado, reivindicando e conquistando o incentivo estadual para as vindas da MS Fish (abatedouro e processamento de peixes), e TS Fertilizantes (fábrica de fertilizantes organomineral).

Os dois empreendimentos apoiados pelo município estão na fase de documentação buscando a liberação de licença ambiental para início das construções. Ao mesmo tempo, está a todo vapor o setor de avicultura, que também recebeu incentivo do Governo de Japorã, com doação de área para a instalação da sede própria da associação Aviconsul.