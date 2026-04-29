Jovem é sequestrado e morto em “Tribunal do Crime”; quatro pessoas são presas

Um jovem de 23 anos, identificado como Francisco Vinicius Leoncio Barroso, foi sequestrado e morto na noite de terça-feira (28), em Pedro Gomes, a 306 quilômetros de Campo Grande. O corpo foi localizado em uma estrada vicinal, e quatro suspeitos acabaram presos durante as diligências.

Segundo informações publicadas pelo Campo Grande News, o caso foi tratado como execução ligada a grupo criminoso. A vítima, conhecida como “Boladinho”, teria sido levada por homens armados após ser rendida nos fundos de uma residência.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da Força Tática do 5º Batalhão, Polícia Civil, Perícia e PRF iniciaram operação após o desaparecimento do rapaz. Testemunha relatou que estava com a vítima e outros dois homens ingerindo bebida alcoólica, quando uma caminhonete passou a rondar o local.

Pouco depois, indivíduos armados invadiram o imóvel, renderam os presentes e perguntaram sobre um dos envolvidos que havia saído momentos antes. Um dos suspeitos, armado, ordenou que todos deitassem no chão e determinou que a vítima fosse amarrada com um cadarço. Em seguida, o jovem foi arrastado e colocado no veículo.

Durante as investigações, imagens ajudaram a identificar uma caminhonete Toyota Hilux possivelmente envolvida no crime. O veículo foi localizado e abordado, com dois ocupantes. No momento da abordagem, o motorista recebeu ligação questionando se o “serviço” havia sido concluído, o que levantou suspeitas.

Conforme apurado, os dois confessaram participação e relataram que a vítima foi enforcada com uma toalha e esfaqueada diversas vezes. O corpo foi levado até uma área de matagal às margens da BR-359.

As diligências continuaram e levaram à prisão de outros dois envolvidos. Um deles foi encontrado com um revólver calibre 32, enquanto o outro afirmou ter buscado a arma sob coação.

Os suspeitos indicaram o local exato onde o corpo foi deixado, na região conhecida como Olho d’Água. A vítima foi encontrada com múltiplas lesões. O caso segue sob investigação

Fonte: Panorama do MS