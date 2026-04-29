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    Governo de Mundo Novo realizou Dia D de vacinação na região de fronteira

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Governo de Mundo Novo –

    Na última terça-feira (28), o governo de Mundo Novo, através da secretaria de Saúde, realizou o Dia D de vacinação nas fronteiras, uma iniciativa do Governo do Estado que visa ampliar o acesso aos serviços de imunização na região.

    A ação contou com a presença do secretário de Saúde, Fábio Doná, da diretora de imunização, Kátia Mendonça, e do vice-prefeito Evaldo, juntamente com suas equipes.

    A mobilização contemplou moradores da região de fronteira, atendendo os bairros Novo Horizonte, Itapuiporã e Estrela 8, levando atendimento até as comunidades e facilitando o acesso da população às vacinas.

    Durante a ação, além da aplicação das doses, também foi realizada a atualização das cadernetas de vacinação. A ação contou ainda com o apoio da Vacinamóvel, unidade móvel que integrou as atividades e contribuiu para ampliar o alcance dos atendimentos.

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