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29/04/2026
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    Contagem regressiva: faltam 9 dias para a 38ª Festa das Nações

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo convida toda a população e a região para prestigiar a 38ª Festa das Nações, em comemoração aos 50 anos do município.
    Faltam apenas 9 dias para um dos eventos mais aguardados da região, que promete reunir cultura, gastronomia e muita diversão para toda a família.
    O público poderá aproveitar uma ampla praça de alimentação, com sabores de diferentes culturas, além de parque de diversões gratuito, garantindo entretenimento para todas as idades.
    O evento será realizado na Avenida Manoel Mendes, nas proximidades do Ginásio de Esportes Moreirão, com entrada gratuita.
    Mais do que um evento, a Festa das Nações é uma experiência que valoriza a cultura, a integração e fortalece Mundo Novo como destino de grandes eventos na região.
    Confira a programação musical:
    08 de maio (sexta-feira):
    Guilherme & Santiago, Matheus & Lorenzo e DJ Jheny
    09 de maio (sábado):
    Israel & Rodolffo, Rodrigo & Thayane e Wagner Barreto
    10 de maio (domingo):
    Fernando & Sorocaba, Atitude 67, Diego & Arnaldo e VDJ’s
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