Contagem regressiva: faltam 9 dias para a 38ª Festa das Nações

O Governo de Mundo Novo convida toda a população e a região para prestigiar a 38ª Festa das Nações, em comemoração aos 50 anos do município.

Faltam apenas 9 dias para um dos eventos mais aguardados da região, que promete reunir cultura, gastronomia e muita diversão para toda a família.

O público poderá aproveitar uma ampla praça de alimentação, com sabores de diferentes culturas, além de parque de diversões gratuito, garantindo entretenimento para todas as idades.

O evento será realizado na Avenida Manoel Mendes, nas proximidades do Ginásio de Esportes Moreirão, com entrada gratuita.

Mais do que um evento, a Festa das Nações é uma experiência que valoriza a cultura, a integração e fortalece Mundo Novo como destino de grandes eventos na região.

Confira a programação musical:

08 de maio (sexta-feira): Guilherme & Santiago, Matheus & Lorenzo e DJ Jheny

09 de maio (sábado): Israel & Rodolffo, Rodrigo & Thayane e Wagner Barreto