Meio Ambiente, reforça limpeza na Prainha do Cascalho nesta quarta-feira dia 29

O Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou nesta quarta-feira (29) uma ação de limpeza na Prainha do Cascalho, um dos pontos de lazer mais frequentados do município.

A iniciativa contou com equipes atuando na remoção de resíduos, recolhimento de materiais descartados irregularmente e organização do espaço, garantindo melhores condições de uso para a população e visitantes.

A ação reforça o compromisso da administração municipal com a preservação ambiental, a manutenção dos espaços públicos e a promoção da qualidade de vida. Além de contribuir para a limpeza do local, o trabalho também visa conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos.