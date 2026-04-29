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29/04/2026
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    Meio Ambiente, reforça limpeza na Prainha do Cascalho nesta quarta-feira dia 29

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira
    O Governo de Mundo Novo, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, realizou nesta quarta-feira (29) uma ação de limpeza na Prainha do Cascalho, um dos pontos de lazer mais frequentados do município.
    A iniciativa contou com equipes atuando na remoção de resíduos, recolhimento de materiais descartados irregularmente e organização do espaço, garantindo melhores condições de uso para a população e visitantes.
    A ação reforça o compromisso da administração municipal com a preservação ambiental, a manutenção dos espaços públicos e a promoção da qualidade de vida. Além de contribuir para a limpeza do local, o trabalho também visa conscientizar a população sobre a importância do descarte correto de resíduos.
    A Secretaria Municipal de Meio Ambiente destaca que a colaboração dos moradores é fundamental para manter o espaço sempre limpo e agradável, reforçando que atitudes simples fazem toda a diferença na conservação dos pontos turísticos e áreas de lazer do município.
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