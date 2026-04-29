Caminhoneiro mata a esposa a tiros em casa e tira a própria vida logo depois, no Paraná

Ademir Aparecido Vieira Machado matou a esposa Rosangela Szonskrwicz Machado e tirou a própria vida logo depois no início da manhã desta terça-feira (28) em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná.

A mulher tinha 44 anos e trabalhava como diarista. O homem tinha 47 anos e era caminhoneiro.

O casal estava junto há mais de 30 anos e deixa três filhos: um de 17 anos – que morava com eles, mas estava na escola no momento do crime – um de 21 e outro de 28.

O crime aconteceu na casa do casal, no Bairro Olarias. Segundo o delegado Wesley Vinícius, eles tinham se separado há pouco tempo e estavam em processo de reconciliação.

O policial civil explica que, a princípio, tudo indica que Ademir e Rosangela estavam sozinhos em casa quando começaram a brigar.

Vizinhos escutaram gritos de socorro da mulher e, quando foram verificar o que havia acontecido, encontraram ela morta na sala e o homem morto na cozinha.

A mulher tinha marcas de tiros nas costas e no peito – o que indica que ela tentou fugir, afirma o delegado. O homem tinha uma marca de tiro na própria cabeça. Além disso, também havia uma marca de tiro em uma parede e duas munições intactas.

A arma, de calibre .32, foi apreendida e passará por perícia. De acordo com o delegado, ela não era registrada no nome do homem e ele não tinha nenhum registro por violência doméstica.

Portal Guaíra com informações do G1