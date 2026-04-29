Médico é preso em rodovia trazendo carga de “mounjaro” do Paraguai

As ampolas do medicamento emagrecedor foram encontradas pela PRF na caminhonete de luxo que era conduzida pelo médico.

Um médico ortopedista que atua em Mato Grosso foi preso em flagrante no Mato Grosso do Sul, após ser flagrado transportando um carregamento de medicamentos emagrecedores trazidos do Paraguai, conhecido como “mounjaro”.

De acordo com a PRF, a abordagem foi realizada na BR-163, por uma equipe que interceptou uma caminhonete Dodge RAM registrada em nome do profissional. No veículo também estavam outros dois homens e um adolescente.

Durante a fiscalização, o médico informou aos agentes que havia adquirido vinhos, roupas de cama, computador e tablet para trabalho, negando transportar qualquer item ilícito.

No entanto, durante vistoria detalhada na caminhonete, os policiais localizaram diversas ampolas de emagrecedores sem registro regular no país.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão em flagrante pelo crime de importar, vender, expor à venda, manter em depósito, distribuir ou entregar a consumo produto terapêutico ou medicinal sem registro nos órgãos competentes.

Após ser conduzido a Delegacia de Polícia Federal em Campo Grande, onde foi arbitrada fiança no valor de R$ 8.150, quantia que foi paga pelo médico, que responderá ao processo em liberdade.

O profissional não teve a identificação divulgada.

Segundo a legislação vigente, a importação e comercialização de medicamentos sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) são proibidas e podem configurar crime sanitário.

Com informações de: Coxim Agora.