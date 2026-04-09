Mercedes inaugura a Rua Coberta com show gratuito de Amado Batista nesta quinta

FONTE: Site Ponto da NotíciaMercedes vive a expectativa para uma das maiores noites de sua história nesta quinta-feira (9), com a grande inauguração da Rua Coberta, que levará o nome de Lenir Schmidt. O evento promete reunir milhares de pessoas e apresentar à população o novo cartão postal do município.

A movimentação já é intensa nos bastidores. Nesta quarta-feira (8), o prefeito Laerton Weber e o vice-prefeito Alex Graunke acompanharam de perto os últimos preparativos, vistoriando a estrutura e alinhando os detalhes finais para garantir a organização e a segurança do público.

Com mais de 2 mil metros quadrados de área construída, a Rua Coberta impressiona pela estrutura moderna e funcional. O espaço conta com 14 boxes, banheiros públicos e uma sala de espera voltada à área da saúde, além de um ambiente amplo e coberto, preparado para receber eventos culturais, feiras e grandes programações ao longo de todo o ano.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

A programação tem início às 19h, com a tradicional Feira da Lua e show da dupla Zé Henrique & Ventura, aquecendo o público para a noite festiva. Às 20h30, acontece a cerimônia oficial de inauguração. Na sequência, às 21h, sobe ao palco um dos maiores nomes da música sertaneja do Brasil, Amado Batista, atração principal do evento. A entrada é gratuita.