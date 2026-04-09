Brasileiro condenado por estupro de vulnerável é preso em em Salto del Guairá, no Paraguai

FONTE: Site Ponto da NotíciaUm brasileiro condenado a 22 anos de prisão pelo crime de estupro de vulnerável foi localizado e preso na quarta-feira (8), em Saltos del Guairá, no Paraguai, durante uma ação integrada entre forças policiais dos dois países.

A captura foi realizada por meio de atuação do Comando Bipartite Guaíra–Saltos del Guairá, com participação da Polícia Federal e da Polícia Nacional do Paraguai. O homem estava foragido desde março de 2025, quando foi condenado pelo crime.

O mandado de prisão definitiva foi cumprido após trabalho de cooperação internacional e troca de informações entre as forças de segurança, que possibilitaram a localização do indivíduo em território paraguaio.

O Comando Bipartite, criado oficialmente após reunião inaugural realizada em 26 de março de 2026, atua como um núcleo estratégico de integração entre Brasil e Paraguai. A iniciativa tem como objetivo fortalecer o combate à criminalidade transfronteiriça, por meio do compartilhamento de informações e ações conjuntas. No lado brasileiro, o grupo é representado pela Delegacia da Polícia Federal em Guaíra.

Após o cumprimento das formalidades legais, o homem foi encaminhado à Penitenciária Estadual do Paraná, onde permanece à disposição da Justiça.