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    Eleições – Mais da metade dos eleitores podem mudar o voto para presidente, diz pesquisa

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    A Pesquisa Meio/Ideia, divulgada na quarta-feira (8), avaliou junto aos eleitores brasileiros se o voto para presidente da República já foi decidido, a pouco menos de seis meses do primeiro turno. Para 51,4% dos entrevistados essa decisão ainda pode mudar, enquanto que para 46,8% ela já é definitiva.

    O levantamento ainda avaliou junto aos eleitores a decisão do voto para cada um dos candidatos presidenciais.

    O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem o maior percentual de eleitores com voto definido (73,4%), enquanto Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) tem o menor índice (77,8% cada).

    Confira abaixo o percentual de todos os candidatos:

    Lula (PT)
    Definido: 73,4%
    Não definido: 36,6%

    Flávio Bolsonaro (PL)
    Definido: 39,6%
    Não definido: 60,4%

    Ronaldo Caiado (PSD)
    Definido: 30,6%
    Não definido: 69,4%

    Romeu Zema (Novo)
    Definido: 20%
    Não definido: 80%

    Renan Santos (Missão)
    Definido: 22,2%
    Não definido: 77,8%

    Aldo Rebelo (DC)
    Definido: 22,2%
    Não definido: 77,8%

    Metodologia da Pesquisa Meio/Ideia
    A pesquisa Meio/Ideia foi realizada entre os dias 3 e 7 de abril. Foram ouvidas 1.500 pessoas em todo o país.

    O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

    Por fim, a pesquisa Meio/Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00605/2026-BR.

    Portal Guaíra com informações da Ric Mais

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