Eleições – Mais da metade dos eleitores podem mudar o voto para presidente, diz pesquisa

A Pesquisa Meio/Ideia, divulgada na quarta-feira (8), avaliou junto aos eleitores brasileiros se o voto para presidente da República já foi decidido, a pouco menos de seis meses do primeiro turno. Para 51,4% dos entrevistados essa decisão ainda pode mudar, enquanto que para 46,8% ela já é definitiva.

O levantamento ainda avaliou junto aos eleitores a decisão do voto para cada um dos candidatos presidenciais.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem o maior percentual de eleitores com voto definido (73,4%), enquanto Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (DC) tem o menor índice (77,8% cada).

Confira abaixo o percentual de todos os candidatos:

Lula (PT)

Definido: 73,4%

Não definido: 36,6%

Flávio Bolsonaro (PL)

Definido: 39,6%

Não definido: 60,4%

Ronaldo Caiado (PSD)

Definido: 30,6%

Não definido: 69,4%

Romeu Zema (Novo)

Definido: 20%

Não definido: 80%

Renan Santos (Missão)

Definido: 22,2%

Não definido: 77,8%

Aldo Rebelo (DC)

Definido: 22,2%

Não definido: 77,8%

Metodologia da Pesquisa Meio/Ideia

A pesquisa Meio/Ideia foi realizada entre os dias 3 e 7 de abril. Foram ouvidas 1.500 pessoas em todo o país.

O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro é de 2,5 pontos percentuais. Devido ao arredondamento, a soma dos percentuais pode variar de 99% a 101%.

Por fim, a pesquisa Meio/Ideia está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-00605/2026-BR.

Portal Guaíra com informações da Ric Mais