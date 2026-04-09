Homem fica gravemente ferido ao ser esfaqueado em Guaíra e autora é presa

Uma tentativa de homicídio com uso de faca deixou um homem gravemente ferido na madrugada desta quinta-feira (09), em Guaíra. A autora foi presa no final da manhã, em rápida ação da Polícia Civil.

Conforme as informações, o crime aconteceu por volta das 02h00 da manhã, na Praça da Feira, motivada por uma dissuasão por drogas, sendo a Polícia Civil.

Durante a discussão, a autora, que é uma mulher trans, teria desferido vários golpes de faca na vítima, resultando em ferimentos no tórax, braço e perna.

Após o ocorrido, o homem ferido foi socorrido por populares e familiares, sendo encaminhado à UPA, onde a Polícia Militar também foi acionada. Devido a gravidade dos ferimentos, ele foi transferido ainda durante a madrugada para um hospital de Toledo.

Ainda conforme as informações, a autora chegou a acionar a Guarda Municipal e registrou um Boletim de Ocorrência dizendo que teria sido ferida no dedo com a faca. Ainda conforme o BO, ela teria reagido, pegou a faca e desferiu golpe no homem, sem saber se havia o atingido.

A Polícia Civil de Guaíra, ao receber ao ser informada dos casos, realizou as diligências e investigações e constatou se tratar do mesmo caso. Diante dos fatos, a mulher trans foi presa e encaminhada à 13ª DRP de Guaíra por tentativa de homicídio e permanece detida à disposição da justiça.

Conforme o Delegado Dr. Ildelúcio, a autora já tem passagens por outros crimes, incluindo homicídio, e teria saído da cadeia há pouco tempo.

Fonte: Ponto da Notícia