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    Polícia Civil de Mundo Novo prende traficante e apreende quase 3 toneladas de maconha em residência

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    Comunicação/Polícia Civil –

    Na noite de quarta-feira, o SIG da Polícia Civil apreendeu 2.985 kg de maconha em uma residência no loteamento Paloma, após investigação sobre um grande carregamento de droga.

    Durante a ação, suspeitos fugiram ao perceber a chegada da equipe, sendo um deles, localizado e preso em um imóvel vizinho.

    No local, foram apreendidos diversos fardos de maconha, uma caminhonete Frontier com registro de roubo/furto, uma motocicleta Honda 160 sem placas, além de documentos e aparelhos celulares.

    O autor foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outros envolvidos.

    Fonte: Conesul em foco

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