Polícia Civil de Mundo Novo prende traficante e apreende quase 3 toneladas de maconha em residência

Comunicação/Polícia Civil –

Na noite de quarta-feira, o SIG da Polícia Civil apreendeu 2.985 kg de maconha em uma residência no loteamento Paloma, após investigação sobre um grande carregamento de droga.

Durante a ação, suspeitos fugiram ao perceber a chegada da equipe, sendo um deles, localizado e preso em um imóvel vizinho.

No local, foram apreendidos diversos fardos de maconha, uma caminhonete Frontier com registro de roubo/furto, uma motocicleta Honda 160 sem placas, além de documentos e aparelhos celulares.

O autor foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça. As investigações seguem para identificar outros envolvidos.

Fonte: Conesul em foco