TRAGÉDIA: dois adolescentes morrem em Japorã ao bater moto em caminhão parado na MS-386

Acidente ocorreu na madrugada de hoje, quinta-feira, a poucos quilômetros da entrada da cidade

Dois adolescentes morreram em acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (2) na MS-386, em Japorã, a 467 km de Campo Grande, na fronteira com o Paraguai.

Eles estavam em uma moto que bateu num caminhão parado em um trecho da rodovia sem acostamento após problema mecânico. O motorista disse que havia sinalizado o local, mas testemunhas desmentiram essa versão, conforme notícia do site Campo Grande News.

As vítimas foram identificadas como Adriel Fernandes Gustavo Lobo, de 15 anos, e João Otávio Oliveira, de 14 anos. Os corpos foram identificados pelo pai de Adriel e pelo tio de João Otávio que passavam pelo local no momento. A rodovia liga Japorã à BR-163, no município de Mundo Novo.

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o motorista do caminhão contou que seu veículo apresentou defeito mecânico por volta de 19h50 de ontem. Como não há acostamento na via e não era possível parar no gramado ao lado por estar carregado, parte do caminhão ficou na pista de rolamento, para esperar o socorro nesta manhã. Ele alegou ter sinalizado o local com galhos.

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