Unidade de Saúde da Floresta Branca em Eldorado recebe novos equipamentos

Prefeitura de Eldorado –

A prefeitura de Eldorado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a melhoria do atendimento à população.

Nesta sexta-feira (05), a Unidade de Saúde do Assentamento Floresta Branca recebeu novos equipamentos que vão qualificar os serviços prestados aos pacientes.

Os itens entregues foram:

Maca ginecológica

Sonar (detector fetal)

Dermatoscópio

Balança digital

Os equipamentos garantem mais conforto, precisão nos atendimentos e apoio ao trabalho das equipes de saúde, fortalecendo o cuidado às famílias da região.

A Administração Municipal segue investindo para ampliar e modernizar a estrutura da saúde em Eldorado.