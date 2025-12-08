Unidade de Saúde da Floresta Branca em Eldorado recebe novos equipamentos

Prefeitura de Eldorado –
A prefeitura de Eldorado, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, reforça a melhoria do atendimento à população.
Nesta sexta-feira (05), a Unidade de Saúde do Assentamento Floresta Branca recebeu novos equipamentos que vão qualificar os serviços prestados aos pacientes.
Os itens entregues foram:
Maca ginecológica
Sonar (detector fetal)
Dermatoscópio
Balança digital
Os equipamentos garantem mais conforto, precisão nos atendimentos e apoio ao trabalho das equipes de saúde, fortalecendo o cuidado às famílias da região.
A Administração Municipal segue investindo para ampliar e modernizar a estrutura da saúde em Eldorado.