Polícia Civil de Naviraí intensifica ações e incinera mais de 930 quilos de drogas apreendidas

A Polícia Civil de Naviraí, no sul de Mato Grosso do Sul, vem reforçando sua atuação investigativa em conjunto com as demais forças de segurança, ampliando resultados no combate ao tráfico de drogas, crimes patrimoniais e ilícitos que impactam a região. Nesta sexta-feira, 05 de dezembro de 2025, a instituição realizou mais uma ação de grande relevância: a incineração de uma expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos recentemente no município.

O procedimento ocorreu nas instalações do Frigorífico JBS, local previamente autorizado e tecnicamente adequado para a destruição de substâncias ilícitas. Ao todo, foram eliminados 933,54 quilos de drogas, fruto de apreensões efetuadas nos últimos dias. Entre os materiais destruídos estão 884,19 quilos de maconha, 650 gramas de cocaína, 2,5 quilos de haxixe, 45,69 quilos de skunk e 515,33 gramas de crack. Todos os entorpecentes estavam vinculados a inquéritos policiais em andamento.

A incineração contou com a presença da autoridade policial responsável, investigadores, escrivães, membros do Ministério Público e representantes da Vigilância Sanitária, garantindo o cumprimento estrito dos protocolos legais referentes à destruição de drogas apreendidas.

Além da eliminação dos entorpecentes, a Polícia Civil de Naviraí tem intensificado investigações e operações integradas, especialmente por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), que atua na identificação e desarticulação de grupos criminosos mediante uso de inteligência policial e análise de dados.

A destruição dos mais de 930 quilos de drogas representa uma etapa essencial para impedir que as substâncias retornem ao ciclo do crime, reforçando o compromisso das forças de segurança com a proteção da população e o enfrentamento ao crime organizado. A expectativa é de que, com investimentos contínuos em tecnologia e infraestrutura, o trabalho siga avançando e fortalecendo a segurança pública local.