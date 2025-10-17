Mundo Novo sediará a primeira rodada da 1ª Copa Feminina da Assomasul

Mundo Novo será a cidade-sede da primeira rodada da 1ª Copa Feminina de Futebol Society da Assomasul, marcada para os dias 21 e 22 de novembro de 2025.

A etapa inicial reunirá as equipes dos municípios de Antônio João, Caarapó, Paranhos e Mundo Novo, que disputam as primeiras vagas da competição.

Promovida pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), a Copa Feminina contará com servidoras públicas municipais, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e funcionárias das câmaras municipais.

Está competição será dividida em duas fases — classificatória e final — e segue o mesmo formato das tradicionais copas masculinas organizadas pela Assomasul.

Das dez equipes competidoras, dois grupos com cinco equipes foram divididos e as duas primeiras de cada grupo avancam.

Além de troféus e medalhas, haverá premiação em dinheiro para as campeãs e vice-campeãs.