    Mundo Novo sediará a primeira rodada da 1ª Copa Feminina da Assomasul

    willian
    Mundo Novo será a cidade-sede da primeira rodada da 1ª Copa Feminina de Futebol Society da Assomasul, marcada para os dias 21 e 22 de novembro de 2025.

    A etapa inicial reunirá as equipes dos municípios de Antônio João, Caarapó, Paranhos e Mundo Novo, que disputam as primeiras vagas da competição.

    Promovida pela Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), a Copa Feminina contará com servidoras públicas municipais, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras e funcionárias das câmaras municipais.

    Está competição será dividida em duas fases — classificatória e final — e segue o mesmo formato das tradicionais copas masculinas organizadas pela Assomasul.

    Das dez equipes competidoras, dois grupos com cinco equipes foram divididos e as duas primeiras de cada grupo avancam.

    Além de troféus e medalhas, haverá premiação em dinheiro para as campeãs e vice-campeãs.

    Texto:Raysa Almeida/Ascom
    Fotos: Édson Ribeiro/Assomasul
