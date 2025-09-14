terça-feira,
30/09/2025
Mais
    InícioDestaqueCom decisão nos pênaltis, Camisa 10/Carnaúba é o grande campeão do regional...
    DestaqueMundo Novo

    Com decisão nos pênaltis, Camisa 10/Carnaúba é o grande campeão do regional de futebol em Mundo Novo

    willian
    willian
    Prefeitura de Mundo Novo –
    Em uma tarde de muita emoção no estádio Toca do Urso, o time Camisa 10/Carnaúba sagrou-se campeão do Campeonato Regional de Futebol de Campo no último domingo (14).
    O título foi conquistado nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar contra a equipe da Global Internet.
    A grande final, que começou às 14h30, foi marcada pelo equilíbrio. Ambas as equipes criaram oportunidades ao longo dos 90 minutos, mas as defesas se mostraram sólidas e os goleiros inspirados, garantindo que o placar não fosse alterado.
    Com o 0 a 0 persistindo até o apito final, a decisão do campeonato foi para as penalidades.
    Na cobrança dos pênaltis, a equipe do Camisa 10/Carnaúba foi mais precisa, superando a Global Internet por 4 a 2 e levantando a taça.
    Premiações e Classificação Final
    Além do troféu de campeão, a competição premiou os destaques individuais:
    Artilheiro: O atacante Jhorkff, com 6 gols, recebeu um prêmio de R$ 250,00.
    Goleiro Menos Vazado: Lucas Silva/Fernando, que não sofreu nenhum gol durante o torneio, também foi premiado com R$ 250,00.
    A classificação final do campeonato ficou da seguinte forma:
    1º Camisa 10/Carnaúba;
    2º Global Internet;
    3º Eldorado Futebol Clube.
    O campeonato, que reuniu um total de oito equipes, contou com a participação de times como Oliveirense, Desportivo Magnus, Bioanalise, Japorã/Jacareí, Farmácia Associadas (Iguatemi), Global/Casas Maringá e Eldorado.
    Artigo anterior
    Casal é preso suspeito de estupro de vulnerável no interior do Estado
    Próximo artigo
    Prefeitura de Itaquiraí promove mutirão de limpeza no Rio Paraná no próximo sábado (20)

    Mais Lidas

    Rua Voluntários da Pátria, 820 - Centro
    CEP 79980-000 | Mundo Novo - MS

    Contato: tribunadopovo@hotmail.com

    Siga nas Redes Sociais: