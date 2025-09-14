Com decisão nos pênaltis, Camisa 10/Carnaúba é o grande campeão do regional de futebol em Mundo Novo

Prefeitura de Mundo Novo –
Em uma tarde de muita emoção no estádio Toca do Urso, o time Camisa 10/Carnaúba sagrou-se campeão do Campeonato Regional de Futebol de Campo no último domingo (14).
O título foi conquistado nos pênaltis, após um empate sem gols no tempo regulamentar contra a equipe da Global Internet.
A grande final, que começou às 14h30, foi marcada pelo equilíbrio. Ambas as equipes criaram oportunidades ao longo dos 90 minutos, mas as defesas se mostraram sólidas e os goleiros inspirados, garantindo que o placar não fosse alterado.
Com o 0 a 0 persistindo até o apito final, a decisão do campeonato foi para as penalidades.
Na cobrança dos pênaltis, a equipe do Camisa 10/Carnaúba foi mais precisa, superando a Global Internet por 4 a 2 e levantando a taça.
Premiações e Classificação Final
Além do troféu de campeão, a competição premiou os destaques individuais:
Artilheiro: O atacante Jhorkff, com 6 gols, recebeu um prêmio de R$ 250,00.
Goleiro Menos Vazado: Lucas Silva/Fernando, que não sofreu nenhum gol durante o torneio, também foi premiado com R$ 250,00.
A classificação final do campeonato ficou da seguinte forma:
1º Camisa 10/Carnaúba;
2º Global Internet;
3º Eldorado Futebol Clube.
O campeonato, que reuniu um total de oito equipes, contou com a participação de times como Oliveirense, Desportivo Magnus, Bioanalise, Japorã/Jacareí, Farmácia Associadas (Iguatemi), Global/Casas Maringá e Eldorado.