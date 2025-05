Furto de R$ 60 mil da Associação ‘Juliano Varela’ em Campo Grande

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul deflagrou, nesta segunda-feira, 5, uma operação para prender suspeitos de integrar uma associação criminosa envolvida no furto de aproximadamente R$ 60 mil da Associação Juliano Varela, instituição filantrópica que atende crianças e adolescentes com deficiência intelectual em Campo Grande.