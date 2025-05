Prefeitura de Itaquiraí realiza Torneio Matermix de Basquete 3×3 com equipes da região

A Prefeitura de Itaquiraí, por meio da Gerência de Esportes, realizou no último domingo, 04 de maio, o 1ºTorneio Matermix de Basquete 3×3, reunindo atletas das cidades de Itaquiraí, Naviraí, Mundo Novo e Iguatemi. A competição, disputada no Ginásio de Esportes, movimentou equipes das categorias Sub-17 e Adulto, promovendo integração, lazer e incentivo à modalidade.

O basquete 3×3, versão mais dinâmica e popular do esporte, tem crescido no cenário nacional e regional, e o torneio reforçou o compromisso da administração municipal com a diversificação das práticas esportivas.