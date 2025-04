Rombo no INSS é de R$ 6,3 bilhões

Os opositores do governo Lula ganharam um prato cheio e explorarão a fundo a presença de Frei Chico, irmão do presidente, no meio do escândalo do desvio bilionário no INSS

José Ferreira da Silva, o Frei Chico, é diretor vice-presidente do Sindnapi (Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos). A entidade foi um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga desvios de R$ 6,3 bilhões no INSS.

É possível que ele não tenha conhecimento nas miudezas da atividade do Sindnapi. O fato é que o sindicato está no rol das entidades varejadas pela Polícia Federal, que não faria uma batida de busca e apreensão se não tivesse indícios de algum malfeito.

Início da investigação. A presença de Frei Chico nesse enredo complica a vida do Lula. Estamos lidando com um cenário político intoxicado. Adversários do governo precisam de uma nesga de informação para transformar aquilo em desinformação, que é deletéria para o governo. Hoje, a política é feita com o fígado e isso é um prato cheio para a oposição.