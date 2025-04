PF pede que desembargadores do TJMS sejam denunciados por corrupção

Polícia Federal concluiu que há provas do envolvimento dos magistrados em esquema de venda de decisões judiciais. Relatório foi encaminhado ao STF para embasar manutenção de medidas cautelares

A Polícia Federal (PF) concluiu que há indícios que comprovam o envolvimento de sete desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e de um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) em um esquema de venda de sentenças. As informações constam de um relatório da própria PF, ao qual o g1 e a TV Globo tiveram acesso.

O documento encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pede que os investigados sejam denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) por corrupção, falsificação de escrituras, extorsão e organização criminosa.