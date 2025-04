Prefeita de Mundo Novo, Rosária Lucca Andrade, recebe a ‘Medalha Tiradentes’ da Polícia Militar de MS

Reconhecimento destaca contribuições da gestora à segurança pública do Estado

A prefeita de Mundo Novo, Rosária Lucca Andrade, foi agraciada com a mais alta honraria da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul: a ‘Medalha Tiradentes’. A condecoração, concedida anualmente a personalidades que se destacam por suas contribuições relevantes à corporação e à segurança pública do Estado, reforça o reconhecimento institucional ao trabalho da gestora municipal.

A cerimônia de entrega ocorreu no Comando-Geral da Polícia Militar, em Campo Grande, e contou com a presença de autoridades civis e militares. Rosária esteve acompanhada do vice-prefeito, Evaldo; dos vereadores Jader e Kaudi, além do gerente geral do município, Paulo Lourenço.

A importância da parceria entre os municípios e as forças de segurança. “Receber essa medalha representa não apenas uma honra pessoal, mas o reconhecimento de uma gestão comprometida com a paz, a ordem e a valorização das instituições”, afirmou a prefeita Rosária.

A ‘Medalha Tiradentes’ é uma das mais tradicionais honrarias do Estado de MS, prestando homenagem à memória do patrono das polícias militares do Brasil e reconhecendo o esforço daqueles que colaboram com a missão constitucional da Corporação.