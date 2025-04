CONTROVÉRSIA SOBRE TIRADENTES

Segundo Hipólito José da Costa, patrono da imprensa brasileira e fundador do Correio Brasiliense, Machado de Assis, Kenneth Maxwell e Martin Francisco de Andrada, Tiradentes nunca foi enforcado, já que todos os inconfidentes (movimento que tentou nos moldes da revolução Francesa, separar Minas Gerais da coroa Portuguesa e do Brasil) foram perdoados. Outro detalhe, é que Tiradentes era um Alferes(, como um Tenente hoje). Ele, em hipótese alguma, poderia ser enforcado, se tivesse morrido naquele momento, seria por fuzilamento. Maria l, a piedosa era contra morte cruel, e seu perdão saiu um dia após terem enforcado um ladrão por nome Isidro Gouveia, um carpinteiro, condenado a morte em 1790, a quem atribuíram ser Tiradentes, que não foi reconhecido nem mesmo pelos que eram do seu convívio.

Em 1811 no livro NARRATIVA DA PERSEGUIÇÃO, de Hipólito José da Costa, é citada a diferença física grotesca entre as duas personagens, Tiradentes e Isidro, que fora enforcado em 1790.