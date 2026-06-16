Câmara Municipal de Mundo Novo aprova projeto de apoio ao Lar São Francisco

Na noite desta segunda-feira, 16 de junho de 2026, a Câmara Municipal de Mundo Novo realizou mais uma sessão ordinária às 19h. Sob a presidência do vereador Jefferson Cavalcante (Pinduca), a pauta da noite foi marcada pela votação de uma importante medida de assistência social para o município.

O grande destaque da sessão foi a deliberação do Projeto de Lei de Iniciativa do Executivo nº 030/2026. Enviado à Casa de Leis com pedido de regime de urgência especial e votação em turno único , a proposta foi defendida devido ao alto interesse público envolvido.

Após a leitura e debate, os vereadores demonstraram total apoio à causa e aprovaram o projeto por unanimidade.

O PL nº 030/2026 autoriza a prefeitura a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) junto ao Fundo Municipal de Assistência Social.

A verba é fruto de uma emenda parlamentar individual da União (recurso federal vinculado ao SUAS) , que foi paga em maio deste ano e incorporada ao orçamento por excesso de arrecadação. Ou seja, o município não precisou tirar dinheiro de outras áreas para viabilizar o repasse.

A instituição beneficiária com este recurso de custeio é o Lar São Francisco de Assis. A entidade atua diretamente na prestação de Serviço de Acolhimento Institucional de Alta Complexidade , cuidando de pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social no município. Com a aprovação rápida do projeto, a prefeitura poderá repassar a verba de forma ágil para fortalecer o atendimento da entidade.

Garantindo o acesso da população aos debates do legislativo, a sessão foi integralmente transmitida ao vivo por múltiplos canais. Quem não pôde comparecer ao plenário acompanhou os trabalhos em tempo real pelas redes sociais (Facebook e YouTube) e sintonizando os microfones da rádio Fera FM.