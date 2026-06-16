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    No estacionamento do shopping de Dourados, DOF apreende mais de 350 quilos de maconha

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã de sábado (13-06), um veículo Honda HR-V carregado com 356 quilos de maconha no estacionamento de um shopping em Dourados. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na ação.

    A equipe realizava patrulhamento quando recebeu uma denúncia anônima informando que o utilitário de cor cinza estava estacionado no local, exalando forte odor de entorpecente. Ao averiguar a informação, os militares constataram que uma das portas traseiras estava entreaberta, revelando grande quantidade de tabletes de maconha no assoalho.

    Durante a vistoria, os policiais avistaram o menor aproximando-se do automóvel. Ao notar a presença da equipe, o jovem tentou fugir a pé, mas foi contido pelos militares. Com ele, foi encontrada a chave do veículo.

    O menor confessou que buscou o carro carregado no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, e tinha como destino o estado de São Paulo. Ele relatou que precisou interromper a viagem e esconder o veículo no shopping de Dourados devido à presença de bloqueios policiais nas rodovias. Pelo transporte, sua dívida com um agiota seria quitada.

    Em checagem aos sinais identificadores, a equipe constatou que o Honda HR-V havia sido furtado na cidade de São Paulo (SP), no dia 13 de maio de 2026.

    O menor, o veículo e os entorpecentes foram encaminhados à Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados. A ação gerou um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 855 mil ao crime organizado.

    A ação ocorreu no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

    O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

    Com informações: Panorama do MS

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