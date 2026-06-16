No estacionamento do shopping de Dourados, DOF apreende mais de 350 quilos de maconha

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, na manhã de sábado (13-06), um veículo Honda HR-V carregado com 356 quilos de maconha no estacionamento de um shopping em Dourados. Um adolescente de 17 anos foi apreendido na ação.

A equipe realizava patrulhamento quando recebeu uma denúncia anônima informando que o utilitário de cor cinza estava estacionado no local, exalando forte odor de entorpecente. Ao averiguar a informação, os militares constataram que uma das portas traseiras estava entreaberta, revelando grande quantidade de tabletes de maconha no assoalho.

Durante a vistoria, os policiais avistaram o menor aproximando-se do automóvel. Ao notar a presença da equipe, o jovem tentou fugir a pé, mas foi contido pelos militares. Com ele, foi encontrada a chave do veículo.

O menor confessou que buscou o carro carregado no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã, e tinha como destino o estado de São Paulo. Ele relatou que precisou interromper a viagem e esconder o veículo no shopping de Dourados devido à presença de bloqueios policiais nas rodovias. Pelo transporte, sua dívida com um agiota seria quitada.

Em checagem aos sinais identificadores, a equipe constatou que o Honda HR-V havia sido furtado na cidade de São Paulo (SP), no dia 13 de maio de 2026.

O menor, o veículo e os entorpecentes foram encaminhados à Defron (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados. A ação gerou um prejuízo estimado de aproximadamente R$ 855 mil ao crime organizado.

A ação ocorreu no âmbito do Programa Brasil Contra o Crime Organizado, em parceria entre a Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) e o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal direto com a população para denúncias anônimas pelo telefone 0800 647-6300. O sigilo é garantido.

Com informações: Panorama do MS