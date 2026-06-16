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    Prefeitura de Itaquiraí abre inscrições para projetos culturais com recursos da Política Nacional Aldir Blanc

    Gilmar Prado oliveira
    Gilmar Prado oliveira

    Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí –

    A prefeitura de Itaquiraí, por meio da Fundação de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude de Itaquiraí, está com inscrições abertas para o Edital de Chamamento Público nº 03/2026, que irá destinar R$ 100 mil para apoiar projetos culturais desenvolvidos no município.

    Ao todo, serão selecionados 20 projetos nas categorias Oficina e Livre, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Podem participar artistas, produtores culturais, grupos, coletivos, associações e demais agentes culturais que atuem e residam em Itaquiraí há pelo menos dois anos.

    As inscrições seguem até o dia 5 de julho e podem ser realizadas de forma online ou presencial.

    O edital completo e seus anexos estão disponíveis no site oficial da prefeitura de Itaquiraí.

    Acesso ao editais através do link https://diario-oficial-prd.nyc3.digitaloceanspaces.com/…

    Com informações: TV Sobrinho

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