Prefeitura de Itaquiraí abre inscrições para projetos culturais com recursos da Política Nacional Aldir Blanc

Comunicação/Prefeitura de Itaquiraí –

A prefeitura de Itaquiraí, por meio da Fundação de Esporte, Cultura, Lazer e Juventude de Itaquiraí, está com inscrições abertas para o Edital de Chamamento Público nº 03/2026, que irá destinar R$ 100 mil para apoiar projetos culturais desenvolvidos no município.

Ao todo, serão selecionados 20 projetos nas categorias Oficina e Livre, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Podem participar artistas, produtores culturais, grupos, coletivos, associações e demais agentes culturais que atuem e residam em Itaquiraí há pelo menos dois anos.

As inscrições seguem até o dia 5 de julho e podem ser realizadas de forma online ou presencial.

O edital completo e seus anexos estão disponíveis no site oficial da prefeitura de Itaquiraí.

Acesso ao editais através do link https://diario-oficial-prd.nyc3.digitaloceanspaces.com/…

Com informações: TV Sobrinho