EMOCIONANTE CRÔNICA DA GATA-MÃE

Uma gata roubou um peixe na cozinha, e a dona da casa quebrou um pau de vassoura em cima dela. A gata caiu no chão, contorcendo-se, tentando recuperar o fôlego.

A gata não conseguiu correr porque suas patas falharam com ela, então ela saiu rastejando, ofegando, sentindo-se fracassada por não ter conseguido comida para o seu filho.

Ele escapou para um beco escuro, onde seu pequeno miava baixinho, com seu corpinho magro tremendo de fome e molhado pelo orvalho da noite.

— Mãe, você disse que traria peixe. Estou com fome!

Então a gata saiu arrastando seu filho pelas calçadas da cidade, sobre o orvalho da noite fria. Não fazia ideia do que eu faria a partir desse momento.

O gatinho, fraco de fome, quando percebeu que sua mãe não voltaria, encheu seus olhos de lágrimas e começou a miar muito baixinho, com o miar de resignação e medo, porque sabia que seu fim era seguro.

— Ei, pequenino… Você está com fome?

Era um jovem de olhar gentil. O gatinho sentiu o cheiro do pão e, apesar de estar fraco, devorou-o de uma só vez. O jovem sorriu e levou-o para casa.

Catorze dias se passaram, e todas as noites eu olhava pela janela, esperando vê-la. Até que um dia, enquanto andava na rua, ouviu gritos desesperados.

O coração do gatinho bateu forte. Será minha mãe?

Saltou sobre os cães e lutou com todas as suas forças com aquela gata esfomeada, até que eles conseguiram afugentá-los. A gata encolheu, assustada. Ele olhou-a nos olhos e reconheceu-a.