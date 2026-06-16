MS amanhece com mínima de 6°C, mas frio deve perder força nos próximos dias

Sete Quedas registrou 6,6°C nesta terça-feira; Campo Grande marcou 17°C, com sensação térmica de 15,6°C

Mato Grosso do Sul amanheceu gelado nesta terça-feira (16), com mínima de 6,6°C em Sete Quedas, uma das menores temperaturas registradas no Estado. O frio também apareceu em outras regiões, com 7,1°C em Iguatemi, 9,4°C no Pantanal da Nhecolândia, em Corumbá, e 9,6°C em Amambai e Aral Moreira.

Também houve registro de temperaturas baixas em Ponta Porã, com 10,9°C, Caarapó, com 11,3°C, Laguna Carapã, com 12,1°C, Dourados, com 12,3°C, Ivinhema, com 12,9°C, e Porto Murtinho, com 13,2°C. Em Campo Grande, os termômetros marcaram 17°C, com sensação térmica de 15,6°C.

Mesmo com mais chuva, inverno em MS terá tempo seco, calor e baixa umidade

Apesar do amanhecer frio, a tendência é de perda gradual de força da massa de ar frio ao longo da semana. Ainda assim, a terça-feira será de temperaturas amenas, bastante nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas ou chuviscos isolados, principalmente nas regiões centro-norte, norte e nordeste do Estado.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a alta umidade na atmosfera favorece a formação de nevoeiros e neblinas, com possibilidade de redução de visibilidade. Também há previsão de rajadas pontuais de vento acima de 50 km/h.

Em Campo Grande, a máxima prevista para esta terça-feira é de 21°C. No interior, Coxim deve ter a maior temperatura do dia, com 28°C. Camapuã pode chegar a 25°C, enquanto Aquidauana e Paranaíba terão máxima de 23°C.

Em Corumbá e Três Lagoas, os termômetros devem marcar 22°C. Dourados, Porto Murtinho, Anaurilândia e Iguatemi terão máximas entre 20°C e 21°C. A menor máxima entre as principais cidades aparece em Ponta Porã, com 18°C.

Na quarta-feira, o tempo fica mais estável em Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade, devido à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica. As temperaturas seguem amenas durante a noite e a madrugada, mas começam a subir ao longo do dia.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 17°C e máxima de 24°C. No interior, Coxim deve registrar 19°C de mínima e 30°C de máxima. Corumbá terá variação entre 19°C e 28°C, enquanto Aquidauana deve marcar entre 17°C e 27°C.

Camapuã terá mínima de 18°C e máxima de 27°C. Paranaíba deve variar entre 16°C e 25°C. Em Três Lagoas, a previsão é de 15°C a 24°C. Anaurilândia deve registrar 14°C de mínima e 23°C de máxima.

No sul do Estado, o frio ainda segura um pouco mais os termômetros. Dourados terá mínima de 14°C e máxima de 23°C. Ponta Porã deve variar entre 14°C e 20°C, enquanto Iguatemi terá mínima de 10°C e máxima de 22°C. Em Porto Murtinho, a previsão é de 16°C a 24°C.

Na quinta-feira, o aquecimento fica mais evidente, principalmente nas regiões norte e pantaneira. O contraste térmico será uma das marcas do dia: enquanto o norte e o Pantanal podem passar dos 30°C, o sul seguirá com temperaturas mais baixas.

Campo Grande deve ter mínima de 16°C e máxima de 26°C. Em Corumbá, a previsão é de 20°C a 33°C, a maior máxima entre as principais cidades. Coxim também terá calor, com mínima de 19°C e máxima de 32°C.

Aquidauana deve registrar mínima de 17°C e máxima de 30°C. Em Porto Murtinho, os termômetros variam entre 18°C e 31°C. Camapuã terá mínima de 17°C e máxima de 29°C.

No Bolsão, Paranaíba deve marcar entre 14°C e 26°C, enquanto Três Lagoas terá mínima de 15°C e máxima de 24°C. Anaurilândia deve variar entre 12°C e 23°C. Na região sul, Dourados terá mínima de 13°C e máxima de 24°C. Ponta Porã deve registrar 14°C de mínima e 21°C de máxima. Em Iguatemi, a previsão é de 12°C a 22°C.

Para quarta e quinta-feira, ainda há possibilidade de rajadas pontuais de vento acima de 60 km/h.

Com informações: Campo Grande News