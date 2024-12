APÓS UM PERÍODO LEGISLATIVO BEM-SUCEDIDO, CÂMARA DE MUNDO NOVO ENCERRA O ANO DE 2024, COM AGRADECIMENTOS E MUITA EMOÇÃO

Na segunda-feira, 9 de dezembro, a Câmara Municipal de Mundo Novo realizou a última sessão ordinária de 2024, marcada por discursos emocionantes, despedidas e reflexões sobre o trabalho realizado ao longo do ano. O clima de gratidão e a esperança por um futuro promissor tomaram conta do plenário, a sessão contou com a presença do prefeito Valdomiro Sobrinho e vice-prefeita Rosária Andrade.

Alguns vereadores aproveitaram a sessão para se despedir, expressando gratidão pela oportunidade de contribuir com o poder legislativo e reafirmando o compromisso com o desenvolvimento de Mundo Novo, mesmo fora do cargo. Enquanto alguns retornam em 2025, outros, seja por escolha pessoal ou por não terem sido reeleitos, encerrarão seus mandatos nesta legislatura. Apesar disso, todos compartilharam o desejo de continuar apoiando a cidade.

Em discursos carregados de emoção, os parlamentares desejaram sucesso aos novos vereadores e aos futuros gestores municipais. A sessão também foi uma oportunidade para balanços e reflexões sobre os avanços conquistados.

O vereador Paulo Lourenço, que encerra seu terceiro mandato como presidente do Legislativo, fez um discurso especial no uso da tribuna. Ele destacou as realizações alcançadas durante sua gestão e agradeceu ao apoio dos colegas vereadores:

“Tudo que realizei nesta Casa de Leis tive o apoio incondicional de todos os vereadores. Devolvemos quase dois milhões aos cofres públicos, adquirimos o prédio ao lado para ampliar as instalações da Câmara, modernizamos o plenário com novas cadeiras, renovamos os móveis da secretaria, instalamos mais dois aparelhos de ar-condicionado no plenário e substituímos os equipamentos nos gabinetes dos vereadores. Além disso, realizamos o concurso público que não acontecia havia décadas. Não estou dando um adeus, e sim um até breve”, finalizou Lourenço.

A sessão também contou com mensagens de encorajamento e votos de êxito para os parlamentares que assumem em 2025. A expectativa é que os avanços conquistados sejam ampliados e que as novas lideranças tragam ainda mais progresso para Mundo Novo.

Assim, a última sessão do ano encerrou-se com um misto de nostalgia e esperança, refletindo a dedicação de todos os envolvidos na construção de um futuro melhor para a cidade.

Gilmar Prado de Oliveira/Assessoria de Imprensa