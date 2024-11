A GRANDE MUDANÇA PARA A NOVA TERRA

Impulsionada pela energia de Plutão que mudou de Capricórnio para Aquário. Ele vai permanecer lá até 2043. Plutão é o planeta da morte e do renascimento. Agora é sobre saber o que é importante se livrar na sua vida. O que deve morrer para dar à luz um novo eu? Está chegando o tempo de avivamento pra quem já fez uma boa obra de libertação. Tudo será colocado no lugar para viver mais livremente, intensamente, com boas relações de alma.

Este trânsito planetário pode parecer intenso, e é principalmente sobre a transformação e descoberta do que está sob a superfície, no inconsciente. Libertando os segredos, os não contados, os laços. Tudo o que está escondido será trazido à luz e os ‘estábulos de Augias’ serão recuperados. A falsidade será revelada e a verdade vai explodir. Tudo o que é sujo e corrupto será limpo profundamente em todas as áreas, lentamente mas certamente. Este planeta ajuda a limpar o passado para que possamos voltar para novas energias. Este é o planeta renascentista.

Plutão em Aquário está aqui para auxiliar na cura e despertar do coletivo. O futuro que criamos será feito juntos. Ascensão é algo que faremos como grupo. Isto é algo a acontecer a nível coletivo. Plutão em Aquário nos ajuda a curar de feridas antigas, conectando-se a um nível mais profundo. Vamos esperar que velhas feridas ressurjam para libertar e curar o que as criou.

Somos guiados a priorizar o autocuidado e encontrar equilíbrio. Nos próximos vinte anos, os seres conscientes continuarão a redefinir quem são, descascando as camadas para revelar um eu mais autêntico e autêntico. Este é um momento para autodescoberta e despertar da consciência.

Plutão em Aquário pode trazer mudanças profundas nos relacionamentos. Pode causar laços intensos e fortes.

Você vai atrair pessoas com quem você tem uma ligação de alma. Quanto mais eficaz for a libertação do passado, mais forte e puro será o vínculo. Pode ajudar a eliminar desequilíbrios e gatilhos. Este alinhamento irá impulsioná-lo a confrontar e curar padrões e crenças profundas sobre relacionamentos. Qualquer coisa que te impeça do passado deve e irá desaparecer naturalmente. Aceitar esta mudança é benéfico para abrir uma nova história que está a escrever sem ligação cármica ou obrigatória. O tempo de libertação abre-se para a humanidade.

