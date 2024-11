Leon Tolstói e Anton Tchekhov

Leon Tolstói, autor de obras fundamentais como *Guerra e Paz* e *Anna Karenina*, dedicou-se profundamente à exploração das questões éticas e espirituais que permeiam a existência. Em suas obras, Tolstói refletia sobre a injustiça social, a moralidade e as contradições da vida aristocrática e militar. Nos seus últimos anos, passou por uma transformação espiritual, tornando-se um defensor do pacifismo e de uma forma de cristianismo primitivo que pregava o amor e a simplicidade como fundamentos da vida (Bartlett, 2011).

Por outro lado, Anton Tchekhov, médico e dramaturgo, explorou as sutilezas da alma humana em uma escala mais íntima e cotidiana. Seu estilo minimalista, com uma atenção meticulosa aos detalhes e às emoções reprimidas, é considerado revolucionário na literatura russa, especialmente nos contos e no teatro. Ao contrário de Tolstói, Tchekhov raramente buscava respostas definitivas para questões filosóficas; em vez disso, ele revelava as incertezas e ambiguidades da existência humana, dando voz aos sentimentos de apatia e desilusão de uma sociedade em transformação (Rayfield, 1997).