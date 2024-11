12 filmes espíritas quase perfeitos, segundo o público

Ghost e Milagres do Paraiso fazem parte das produções sobre fé e espiritualidade que conquistaram a audiência

Os filmes espíritas costumam ser um refúgio para quem busca reflexões sobre a vida e a fé. Por isso, alguns deles são considerados quase perfeitos pelo público do gênero. Entre os mais requisitados pela audiência estão Ghost – Do Outro Lado da Vida (1990), acompanhando um romance que supera a morte, e Milagres do Paraíso (2016), um drama que mostra a força da fé para superar as dificuldades. Assim como essas, outras histórias aclamadas estão disponíveis em streamings como Netflix e Amazon Prime Video.

Pensando em quem busca conhecer mais longas espirituais, o TechTudo preparou uma lista com roteiros cheios de conexões divinas que foram bem avaliados pelo público do IMDb. A seguir, confira enredo, elenco e onde assistir cada obra.