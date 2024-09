Polícia investiga morte de jovem encontrada machucada pela mãe em aldeia de Dourados

Fato aconteceu na aldeia Bororó

A polícia está investigando a morte de uma jovem, de 22 anos, encontrada machucada pela mãe na aldeia Bororó, em Dourados, a 225 quilômetros de Campo Grande, na manhã deste domingo (15).

Ao acordar pela manhã, a mulher foi até o quarto da filha e a encontrou sem respirar. Com isso, ela acionou a Sesai (Secretaria de Saúde Indígena) e a jovem foi encaminhada para o hospital, onde foi a óbito às 10h20.

À polícia, a mulher afirmou que toda a família havia ingerido vinho em grande quantidade no sábado (14). No hospital a equipe médica constatou algumas lesões no corpo da jovem, mas a mãe alegou aos policiais que seriam machucados antigos causados pelo companheiro da filha.