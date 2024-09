Candidato em Mundo Novo causa polêmica ao contratar e publicar pesquisa com instituto que errou feio no município e caiu em descrédito

A Coligação Renovar Para Crescer causou burburinho nas redes sociais ao publicar uma pesquisa contratada por Eleições 2024 Rodrigo Gonçalves Torres Prefeito em Mundo Novo.

A empresa contratada, London Pesquisas (Gonçalves & Gonçalves Agência de Publicidade), errou feio nas eleições em 2012 em Mundo Novo e caiu em descredito junto à opinião pública.

Nas eleições de 2012 ela publicou uma vantagem de mais de 20 pontos para o então prefeito Toninho (MDB) às vésperas das eleições. O resultado foi vitória de Humberto Amaducci (PT) por 19 votos. Em 2016, pesquisa eleitoral publicada em Mundo Novo a poucos dias do pleito voltou a errar os números, apontando vitória do então vice-prefeito Nivaldo Marques (PT) por uma boa diferença. O que se viu foi um resultado inverso, uma boa vantagem para o então candidato Valdomiro Sobrinho (PL).

Com a falta de crédito das pesquisas eleitorais em Mundo Novo, em 2020 não houve publicação de pesquisa. A volta acontece nestas eleições, com registro no TSE sob o número MS-09588/2024. Segundo a empresa, foram 508 entrevistas nos dias 08 e 09 deste mês. A margem de erro é de 4,27% e o intervalo de confiança de 95%.

A Pesquisa

A pesquisa contratada pelo candidato Rodrigo Gonçalves Torres aponta a atual vice-prefeita Rosária (PSDB) em primeiro com 33,07% e coloca o contratante na segunda colocação com 25,79% e Gildo Amaral (União Brasil) com 13,19%. Alexandre (PDT) teve 3,15% e 24,80% não sabe/não opinou.

A publicação da coligação do candidato contratante divulgou apenas na pergunta espontânea e na rejeição estimulada, que indica Rosária com 25,57%, Não Rejeito Nenhum com 22,83%, Gildo Amaral com 16,93%, Alexandre do Santos com 13,98% e o candidato que contratou a pesquisa, Rodrigo (Republicanos), com apenas 3,94% de rejeição. Rejeito todos veio com 0,20 %.

O que dizem os candidatos

Rosária disse que a coligação irá analisar que medida tomar nesta segunda-feira. Gildo Amaral publicou que a pesquisa é fake, com uma imagem divulgada nas redes sociais apontando -20% = 5,79%. Gildo afirmou que a sua coligação analisa que medida tomar e que decidirá nesta segunda-feira.

Alexandre afirmou: “Estamos analisando com muita clama como conduzir sobre essa mentira absurda, pois os dados mostram que o alvo a ser batido sou eu, 3,15% dos votos e 13,98% de rejeição é algo inimaginável. Todos os grupos políticos sabem e me dizem que sou o que menos tem rejeição, senão zero, bem próximo a isso”.

Rodrigo comentou que a pesquisa é registrada e que quem não concordar com o resultado pode judicializar a pesquisa.

Entrou em contato

O candidato do Republicanos entrou em contato com a Tv Sobrinho pedindo a publicação da mesma. A empresa analisa da forma crítica que o jornalismo pede, diante do histórico recente de imprecisão entre as pesquisas publicadas no município e os resultados apurados.

Jandaia Caetano –