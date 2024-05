CTG DE CAMPO GRANDE ENVIOU 100 TONELADAS AO RS

Desde o dia 3 de maio, diversos CTGs (Centros de Tradições Gaúchas) de Campo Grande estão com as portas abertas servindo de ponto de coleta de roupas e mantimentos para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Até agora, cerca de 100 toneladas de produtos já foram doados e seguem em caminhões rumos às cidades afetadas.

O CTG Tropeiros da Querência há dias se tornou um dos principais polos de arrecadação e distribuição destes mantimentos. Lá, os voluntários recebem as doações deixadas nos outros Centros de Tradições Gaúchas e também de empresas que têm se mobilizado nesta corrente do bem.

Segundo um dos organizadores, Tales Amaro Maciel, diariamente eles têm recebido quilos e mais quilos de insumos, tanto para as pessoas, quanto para os animais afetados pelas enchentes. E para que tudo funcione da melhor forma e todos os mantimentos cheguem em excelente estado até os irmãos gaúchos, foi separado um espaço de triagem, onde tudo é separado e vistoriado com muita atenção.