JAPORÃ RECEBE GINÁSIO POLIESPORTIVO COBERTO

A construção do ginásio poliesportivo de Japorã foi iniciada em gestões passadas. A população aguardou 32 anos para, finalmente, ser contemplada com esta moderna praça esportiva. “Concentramos esforços de nossa administração para garantirmos a conclusão desta importante praça esportiva. Aqui temos recursos federais aplicados, sendo uma emenda do ex-deputado federal Biffi e verba do Ministério do Esporte. Investimos R$ 800 mil de recursos da Prefeitura. No total são R$ 2.250.000,00 de investimentos”, informa Paulão.

A empreiteira Veneto Construtora Ltda, informa que “são mais de 3 mil metros de área construída, sendo 2 vestiários, 2 salas administrativas, banheiros, bilheteria, sala para imprensa, quadra demarcada para futsal, basquetebol, voleibol e handebol, palco para apresentações culturais e cobertura em estrutura metálica.”

O prefeito Paulo Franjotti destaca que “o mais importante de tudo é que estamos concretizando um sonho, cumprindo um compromisso que assumimos com a população de tornar realidade o primeiro e moderno ginásio de esportes coberto do município. Esta é uma conquista de todo o povo japoraense e temos a maior satisfação de proporcionar este benefício, sobretudo, aos nossos esportistas”.