ITAQUIRAÍ PROMOVE CAMINHADA PELA INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Uma caminhada na manhã desta terça-feira (12), marcou o início das atividades de apoio a inclusão de pessoas com deficiência em Itaquiraí. O mês de setembro é destinado também a esta luta

A Secretaria Municipal de Assistência Social tem intensificado as ações em favor da vida e da igualdade e, assim pensando, foi organizada uma caminhada que teve a participação dos colaboradores e alunos da Escola de Educação Especial Raio de Sol (APAE), das representantes da Câmara Municipal, Maria da Bello, Diu e Ariadne, do bicampeão mundial de paracanoagem, Fernando Rufino, do prefeito Thalles Tomazelli e vários servidores municipais.

Por meio de anúncios em carro de som com o tema da campanha, as pessoas percorreram algumas ruas do município em direção do ponto final que foi a sede da APAE, no Jd. Primavera.

Para mobilizar e incentivar a inclusão social, o prefeito Thalles Tomazelli, a secretaria de assistência social, Flávia Rufino, a diretora Alice Soares, a presidente da APAE, Luzia Miranda, e as vereadoras Maria da Bello, Diu e Ariadne, além do atleta Fernando Rufino, fizeram uso da palavra enaltecendo a importância do setembro verde.

O evento também foi marcado pela presença do Belinho, mascote da Bello Alimentos que fez a alegria das crianças. Em outro momento, a Gazin fez a entrega do cheque simbólico no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor arrecado através da promoção pintando o 7.

O prefeito Thalles, reforçou o compromisso em apoiar as ações da APAE, buscando cada vez mais garantir o direito a inclusão social e finalizou a sua fala dizendo: “Somos todos iguais”.